Нардепы от бывшей ОПЗЖ создали в Раде группу "Восстановление"
В новую парламентскую группу "Восстановление" вошли 17 нардепов, ранее входивших в "ОПЗЖ"
Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк ("Голос") в телеграме и Алексей Гончаренко ("ЕС") в фейсбуке.
Как указал Железняк, новообразованную депутатскую группу "Восстановление Украины" возглавили Игорь Абрамович и Максим Ефимов.
Кроме того, в состав группы вошли Анатолий Бурмич, Олег Ворольнок, Валерий Гнатенко, Артем Дмитрук, Дмитрий Исаенко, Игорь Кисилев, Александр Ковалев, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Татьяна Плачкова, Наталья Приходько, Антонина Славицкая, Вадим Столар, Александр Фельдаман, Александр Юрченко.
- Напомним, в апреле в Верховной Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ.
- Сотрудники ДБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета Владимира Клименко в осуществлении антиукраинской информационной кампании в поддержку страны-агрессора.
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