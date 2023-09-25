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Нардепы нескольких партий имитируют присутствие на заседаниях Рады, - движение "ЧЕСНО"

25 сентября, 2023 понедельник
19:12
Общество Верховная Рада

Некоторые нардепы украинских партий, имитируя присутствие на рабочем месте, вставляют карточки в слот, но в течение заседания не голосуют

Об этом сообщило движение "ЧЕСНО" в исследовании.

Согласно исследованию, с начала 2022 года и до середины сентября 2023-го в Верховной Раде 665 раз депутаты вставляли персональную карточку нардепа в слот на рабочем месте, но на протяжении всего заседания никаких действий не происходило и система отражала статус "не голосовал".

Наибольшее количество случаев пассивного голосования зафиксировано среди депутатов партии "Слуга Народа" (237 фактов), на втором месте группа "За будущее" (115 фактов) и "Батькивщина" (85 фактов). Наименьшее количество таких случаев среди депутатов партии "Европейская солидарность" (12 фактов) и группы "Доверие" (27 фактов).

По проценту от общей численности партии больше всего карточек нардепов, которые в течение одного заседания хоть раз "не голосовали" с начала 2022 года, в группе "За будущее" (94%), фракции "Батькивщина" (83%) и группе "Восстановление Украины" (76%). Меньше всего среди внефракционных (46%), в группах "Доверие" (56%) и ПЗЖМ (56%).

Нардеп Сергей Рудык от группы "За будущее" лидирует по количеству случаев пассивного голосования в индивидуальном распределении (18 заседаний). С 13 марта 2022 г. Рудык находится на военной службе.

Среди внефракционных нардепов, чья карточка была в слоте на протяжении всего заседания и "не голосовала", заместитель председателя Верховной Рады от "Батькивщины" Елена Кондратюк. В прошлом году ее карточка на четырех заседаниях была в слоте, но со статусом "не голосовала", а на видео заседаний парламента ее тоже нет на рабочем месте.

По анализу голосований с начала 2022 года выявлено 59 случаев, когда карточка нардепа была в слоте во время сигнального голосования и имела статус "не голосовал", а затем ее изъяли и до конца заседания статус отсутствовал. Больше всего случаев таких имитаций во фракции "Слуга Нрода" (22 факта), а также оппозиционной фракции "Батькивщина" и "Европейская солидарность" (по 9 фактов).

"Учитывая довольно частые случаи наличия персональных карт депутатов именно во время сигнального голосования, можем также предположить, что одна из причин - попытка обеспечить кворум для открытия заседания Рады. Однако и в этом случае непонятно, почему это делают выборочно и не расставляют карточки, скажем, за беглых нардепов или депутатов с подозрениями", - отмечает лидер Движения ЧЕСНО Вита Думанская.

"Такое явление не согласовано ни одним нормативно-правовым актом, потому что карточка для голосования депутата является персональной и не передается посторонним лицам для каких-либо действий. Народному избраннику избиратели путем голосования делегируют полномочия на определенный срок представлять их интересы в парламенте, и он не может дальше делегировать их третьим лицам", - отмечает движение ЧЕСНО.

  • Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, какие народные депутаты регулярно не посещают заседание Рады.
Украина
Верховная Рада
Слуга народу
Европейская солидарность
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