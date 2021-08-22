Нардепы Левочкины тоже попали под российские санкции
Среди политиков из Украины, на которых будет распространяться действие последнего пакета внедренных Кремлем санкций, - народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", брат и сестра Юлия и Сергей Владимировичи Левочкины
Их данные указаны на странице 38 соответствующего постановления правительства РФ , передает Еспресо.TV .
Причины такого решения Москвы по Левочкиным пока не раскрываются.
Оба, напомним, внутри ОПЗЖ входят в группу Дмитрия Фирташа.
- В субботу, 21 августа 2021 года, Россия ввела санкции еще против 73 украинцев.
- Общее количество граждан Украины в списке санкций РФ увеличилось с 849 человек до 922.
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