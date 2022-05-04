Нардепы Левочкины к началу полномасштабной агрессии РФ уехали из Украины: Юлия – в Ниццу, Сергей – в Венецию, – "Схемы"

Об этом сообщает проект журналистских расследований "Схемы" .



По данным журналистов, Юлия Левочкина вместе со своим мужем, руководителем Киевгаза Андреем Винграновским, вылетела в Ниццу 26 января, а Сергей Левочкин 10 февраля - в Венецию. По данным источников "Схем" в Госпогранслужбе, после этого Левочкин уже не возвращался в Украину.



Источники проекта в правоохранительных органах подтвердили, что мобильный телефон Юлии Левочкиной находится в роуминге во Франции с тех пор, как она вылетела в Ниццу.



Несмотря на то, что украинский номер Юлии Левочкиной находился в сети и в роуминге во Франции, она не ответила на звонки журналистов "Схем", а прочитав сообщение в мессенджере, проигнорировала его.



Журналисты выяснили, что в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра, в 6 км от Ниццы, где Юлия Левочкина через датскую компанию "Glorietta Investments I APS" владеет землей и домом, прилегающие к ее особняку улицы заполнены машинами с украинскими номерными знаками. Среди этих машин нет автомобилей, записанных на Сергея или Юлию Левочкиных, но расследователи обратили внимание на микроавтобус "Volkswagen", который, по данным источников "Схем" в полиции, принадлежит Олегу Николаевичу Титаренко – партнеру и менеджеру бизнес-структур Левочкиных. В частности, Титаренко возглавлял банк Левочкиных "Клиринговый дом".



"Что же касается Сергея Левочкина, то его местонахождение остается неизвестным. Вылетев 10 февраля в Венецию, с тех пор он не возвращался и нигде не появлялся в публичной плоскости. Его украинский номер телефона включен. "Схемы" пытались задать Сергею Левочкину вопрос о том, где он находится и собирается ли возвращаться в Украину, как оценивает действия Владимира Путина и полномасштабное вторжение российской армии. Он проигнорировал все звонки и сообщения от "Радио Свобода", с которыми журналисты обращались к нему в течение месяца", - говорится в расследовании.



Однако в Сен-Жан-Кап-Ферра заметили Land Cruiser, принадлежащий народному депутату от ОПЗЖ миллиардеру Игорю Абрамовичу. 12 и 28 апреля машину видели на подъезде к вилле Левочкиных. По данным "Украинской правды" , Игорь Абрамович вылетел в Польшу 12 февраля, и с тех пор в Украине его не видели.



"Схемы" обратились к нардепу Абрамовичу с вопросами о том, находится ли он во Франции и когда собирается вернуться в Украину, но он проигнорировал обращение журналистов.



3 мая во время заседания Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время войны только смерть или работа за границей или в регионах в интересах государства могут быть уважительными причинами отсутствия народных депутатов на рабочем месте.



Ранее, 14 апреля, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" прекратила свою деятельность в Верховной Раде Украины.



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