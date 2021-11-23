Нардепы инициировали создание ВСК по расследованию коррупции, приведшей к бюджетным потерям
Народные депутаты предлагают создать временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий, повлекших значительные потери доходной части государственного бюджета
Соответствующий проект постановления №6340 был зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, 22 ноября, говорится на сайте парламента.
Согласно проекту, ВСК должна расследовать факты, повлекшие потери доходной части украинского госбюджета.
Авторами проекта выступают нардепы из фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и группы "Доверие".
Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.
- Напомним, 2 ноября Верховная рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на следующий год.
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