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Нардепы инициировали создание ВСК по расследованию коррупции, приведшей к бюджетным потерям

23 ноября, 2021 вторник
11:50
Общество Верховная Рада

Народные депутаты предлагают создать временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий, повлекших значительные потери доходной части государственного бюджета

Соответствующий проект постановления №6340 был зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, 22 ноября, говорится на сайте парламента.

Согласно проекту, ВСК должна расследовать факты, повлекшие потери доходной части украинского госбюджета.

Авторами проекта выступают нардепы из фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и группы "Доверие".

Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.

  • Напомним, 2 ноября Верховная рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на следующий год.

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