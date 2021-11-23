Нардепы инициировали создание ВСК по расследованию коррупции, приведшей к бюджетным потерям

Соответствующий проект постановления №6340 был зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, 22 ноября, говорится на сайте парламента.



Согласно проекту, ВСК должна расследовать факты, повлекшие потери доходной части украинского госбюджета.



Авторами проекта выступают нардепы из фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и группы "Доверие".



Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.

Напомним, 2 ноября Верховная рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на следующий год.