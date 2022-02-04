Нардепы инициировали сбор подписей за увольнение главы МОН Шкарлета
Нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций сообщила о сборе подписей за отставку главы МОН Сергея Шкарлета
Об этом она написала в Facebook.
"Начали сбор подписей за отставку Шкарлета! Надо 150 подписей на внеочередное заседание! Уважаемые народные депутаты – подписные листы на Садовой, 3а – кто готов подписать?" - говорится в сообщении.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов на пост президента. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Экс-министр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии и издаст приказ о новых выборах, поскольку предыдущие считает проведенными с нарушением процедур. Впоследствии МОН объявил новый конкурс на должность президента Могилянки.
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру образования Сергею Шкарлету с требованием объяснить отказ МОН признавать результаты выборов главы Киево-Могилянской академии и назначение повторных выборов.
- Студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку против непризнания Шкарлетом выборов руководителя заведения.
- Наблюдательный совет Киево-Могилянской академии осудил решение Минобразования об объявлении повторного конкурса на должность президента ЗВО.
- 3 февраля МОН отменил свой приказ о назначении повторных выборов президента Киево-Могилянской академии.
- 4 февраля перед зданием Кабинета Министров Украины началась акция протеста с требованием отставки министра образования Сергея Шкарлета.
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