Нардепы готовят поправки в проекту большого Государственного герба, - Корниенко

Об этом рассказал в интервью НВ председатель партии Слуга народа Александр Корниенко.



"Комитет рекомендовал голосовать в целом. И я был сторонником этого. Но сейчас вижу, что мы открыли возможность внести те изменения, которые больше всего сейчас волнуют общество. Многих беспокоит прежде всего монархическая корона. На самом деле есть республики, в которых на гербе есть корона. Она не символизирует монархию, а, как правило, целостность страны, но давайте подискутируем. так же так есть дискуссии о анатомически-физиологических особенностях льва ", - сказал Корниенко.

По его словам, депутаты готовят поправки в законопроекту.

"Там своеобразная система подачи поправок - к текстовому описанию надо добавлять эскиз. Будем это все на комитете рассматривать", - добавил он.

Напомним, 24 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

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