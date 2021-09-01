Нардепы готовят поправки в проекту большого Государственного герба, - Корниенко
Проект большого Государственного Герба может измениться при рассмотрении законопроекта во втором чтении
Об этом рассказал в интервью НВ председатель партии Слуга народа Александр Корниенко.
"Комитет рекомендовал голосовать в целом. И я был сторонником этого. Но сейчас вижу, что мы открыли возможность внести те изменения, которые больше всего сейчас волнуют общество. Многих беспокоит прежде всего монархическая корона. На самом деле есть республики, в которых на гербе есть корона. Она не символизирует монархию, а, как правило, целостность страны, но давайте подискутируем. так же так есть дискуссии о анатомически-физиологических особенностях льва ", - сказал Корниенко.
По его словам, депутаты готовят поправки в законопроекту.
"Там своеобразная система подачи поправок - к текстовому описанию надо добавлять эскиз. Будем это все на комитете рассматривать", - добавил он.
- Напомним, 24 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины
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