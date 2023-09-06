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Нардепы Гнатенко и Юрченко предлагают распустить местные советы там, где действуют военные администрации, - законопроект

6 сентября, 2023 среда
17:03
Общество

Народные депутаты из группы "Восстановление Украины" Валерий Гнатенко и Александр Юрченко инициировали законопроект, согласно которому предполагается роспуск некоторых местных советов, где функционируют военные администрации

Об этом информирует Общественное движение ЧЕСТНО.

"Фигурант Реестра предателей Гнатенко, который организовывал незаконный референдум в Дружковке, и фигурант антикоррупционных расследований Юрченко предлагают добавить новое основание для автоматического досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов – если действует военная администрация", – говорится в материале.

Речь идет о законопроекте №9520 "О статусе депутатов местных советов" о досрочном прекращении полномочий. Комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства должен рассмотреть этот законопроект. В случае принятия он вступает в силу на следующий день после его публикации.

Фото: Движение ЧЕСТНО

Фото: Движение ЧЕСТНО

"Проект не имеет политической целесообразности. Важно определить статус депутатов местных советов, когда образуют ВГА. Надо устранить противоречия в законодательстве, в частности, между статьей 78 закона "О местном самоуправлении" и законами "О правовом режиме военного положения", "О статусе депутатов местных советов. Вопрос следует комплексно проработать, учесть практический опыт деятельности ВА и органов местного самоуправления во время военного положения и сформировать единую четкую позицию относительно статуса депутатов местных советов и полномочий местных советов в военное положение в целом. Важно, законопроект не предлагает прекратить полномочия ни одной действующей на сегодняшний день местного совета, это прямо запрещено статьей 58 Конституцией Украины", - пояснил авторов законопроекта Юрченко.

В настоящее время военные администрации действуют во всех областях и районах Украины и Киеве, а также Херсоне, Чернигове, Краматорске и некоторых прифронтовых общин. В случае принятия законопроекта, в такой редакции будут прекращены полномочия всех депутатов областных, районных и местных советов.

Реакции чиновников и других нардепов

Член Комитета по организации государственной власти и местного самоуправления Алина Загоруйко прокомментировала инициативу.

Если говорить о районных и областных военных администрациях, то они имеют определенный перечень задач и полномочий, которые не дублируют функции соответствующих местных советов. Если говорить откровенно, то такая инициатива мне не нравится, выглядит как наступление на местное самоуправление. подход не имеет ничего общего с защищаемой демократией и о которой постоянно говорят наши западные партнеры", - считает Загоруйко.

По словам народной депутатки, закон "О местном самоуправлении в Украине" имеет статью 78, где речь идет о досрочном увольнении всего совета. В этой статье сказано, что совет может быть распущен по условиям, установленным другим законом - "О правовом режиме военного положения". Закон также регулирует вопросы создания и деятельности военных администраций.

"У меня очень много вопросов к деятельности Киевсовета, и особенно ко многим решениям, которые идут против воли киевлян. Но! Распускать местный совет на основании создания ВГА - это путь к узурпации власти. Никто от этого не выиграет. Радует только то, что шансов у этого законопроекта быть принятым почти нет", - отмечает народный депутат Роман Грищук.

Также раскритиковала этот законопроект и Ассоциация городов Украины.

"Это провокационный антидемократический законопроект, предусматривающий ликвидацию местного самоуправления в общинах, где местные советы работают и выполняют свои полномочия. В Украине, которая защищает от РФ свободы и демократию всего мира, шансов у такого законопроекта нет. Знаю, что у депутатов профильного комитета есть чем заниматься без такого проекта, в том числе для законодательного обеспечения возобновления местного самоуправления после нашей победы", – говорит исполнительный директор Ассоциации Александр Слобожан.

Глава профильного подкомитета Виталий Безгин подчеркнул, что будет рекомендовать отклонить данный проект закона.

  • Напомним об инциденте, который произошел 7 апреля, когда Александр Юрченко, не показав удостоверение, начал ссориться с бойцом ТрО, схватился за его пулемет. Нардеп имел при себе пистолет, однако признался, что у него нет разрешения на оружие. В процессе допроса исключенный из фракции "Слуги Народа" нардеп признал, что неправильно поступил с военнослужащими. После этого Александра Юрченко задержали. Погребиский сообщил, что после инцидента Александр Юрченко написал заявление в полицию на военнослужащих, задержавших его на блокпосте.
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