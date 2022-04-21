Нардепы бывшей фракции ОПЗЖ создали в Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир"
В четверг, 21 апреля, в Раде создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". Ее главой стал экс-глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.
В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли большинство депутатов, составлявших распущенную фракцию ОПЗЖ. В частности, в состав группы вошли:
- Олег Волошин
- Юрий Загородний
- Владимир Кальцев
- Александр Колтунович
- Сергей Левочкин
- Юлия Левочкина
- Михаил Макаренко
- Чисто Мамаян
- Михаил Папиев
- Александр Пузанов
- Григорий Суркис
- Нестор Шуфрич
- Виталий Борт
- Сергей Дунаев
- Юлий Иоффе
- Александр Качный
- Сергей Ларин
- Григорий Мамка
- Василий Нимченко
- Александр Пономарев
- Николай Скорик
- Виктор Черный
- Юрий Солод
- Наталья Королевская
- Отметим, что фракция "Оппозиционная платформа – При жизни" приостановила свою деятельность в Верховной Раде 14 апреля.
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