Нардепы бывшей фракции ОПЗЖ создали в Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир"

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.



В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли большинство депутатов, составлявших распущенную фракцию ОПЗЖ. В частности, в состав группы вошли:

Олег Волошин

Юрий Загородний

Владимир Кальцев

Александр Колтунович

Сергей Левочкин

Юлия Левочкина

Михаил Макаренко

Чисто Мамаян

Михаил Папиев

Александр Пузанов

Григорий Суркис

Нестор Шуфрич

Виталий Борт

Сергей Дунаев

Юлий Иоффе

Александр Качный

Сергей Ларин

Григорий Мамка

Василий Нимченко

Александр Пономарев

Николай Скорик

Виктор Черный

Юрий Солод

Наталья Королевская

Отметим, что фракция "Оппозиционная платформа – При жизни" приостановила свою деятельность в Верховной Раде 14 апреля.

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"Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир", – отмечает Гончаренко.