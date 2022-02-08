Нардепу-"слуге" Кузьминых не избрали меру пресечения: суд объявил перерыв до 11 февраля
Во вторник, 8 февраля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не избрал меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тыс. грн взятки
Об этом сообщает издание "Граты".
"Утром он (Кузьминых, - ред.) не прибыл на заседание, потому что уехал в Житомир за паспортом. Судья объявил перерыв до вечера. После обеда Кузьминых приехал, но попросил еще время на ознакомление с ходатайством прокуратуры и материалами дела", - говорится. в сообщении.
В конце концов, судья объявил перерыв до 11 февраля.
- Напомним, что 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги Народа" Сергею Кузьминых, которого детективы НАБУ задержали на взятке 28 января.
- Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.
- НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу депутата фракции "Слуга Народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении более полумиллиона гривен взятки.
- Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало повестку о вызове народного депутата Сергея Кузьминых, которого разоблачили на взятке более полумиллиона гривен, и объявило его в розыск.
- Сергей Кузьминых заявил, что не получал повестку на допрос в НАБУ.
- 7 февраля НАБУ и САП задержали нардепа-"слугу" Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн. взятки.
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