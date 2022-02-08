Нардепу-"слуге" Кузьминых не избрали меру пресечения: суд объявил перерыв до 11 февраля

Об этом сообщает издание "Граты".

"Утром он (Кузьминых, - ред.) не прибыл на заседание, потому что уехал в Житомир за паспортом. Судья объявил перерыв до вечера. После обеда Кузьминых приехал, но попросил еще время на ознакомление с ходатайством прокуратуры и материалами дела", - говорится. в сообщении.

В конце концов, судья объявил перерыв до 11 февраля.

Напомним, что 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги Народа" Сергею Кузьминых, которого детективы НАБУ задержали на взятке 28 января.

Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.

НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу депутата фракции "Слуга Народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении более полумиллиона гривен взятки.

Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало повестку о вызове народного депутата Сергея Кузьминых, которого разоблачили на взятке более полумиллиона гривен, и объявило его в розыск.

Сергей Кузьминых заявил, что не получал повестку на допрос в НАБУ.

7 февраля НАБУ и САП задержали нардепа-"слугу" Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн. взятки.

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