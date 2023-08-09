Нардепу-"слуге" Гунько, которого разоблачили на взятке в $85 тыс., объявили о подозрении
Действующему народному депутату Украины Анатолию Гунько и двум соучастникам сообщили о подозрении во взятке за передачу земли Национальной академии аграрных наук в аренду
Об этом сообщает НАБУ.
"8 августа 2023 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили народного депутата Украины IX созыва и двух его пособников (один из них его помощник) на получении 85 тыс. долларов неправомерной выгоды", - говорится в заявлении.
Следствие установило, что народный избранник, руководящий Временной следственной комиссией ВРУ по расследованию коррупции на государственных предприятиях, учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, хотел "послужить" предпринимателю землей для обработки. Эта земля находилась в собственности и под наблюдением госпредприятий. Стоимость его услуг составляла 130 долларов за гектар.
По заявлению предпринимателя, которого принуждали платить взятку, правоохранители расследуют дело о коррупции народного избранника и его пособников. Они хотели получить от предпринимателя 221 тыс. долларов за возможность возделывать землю одного из госпредприятий площадью 1700 га.
Напомним, 8 августа правоохранители задержали "на горячем" народного депутата Анатолия Гунько и двух его помощников, получавших аванс в 85 тыс. долларов. В тот же день нардепу сообщили о подозрении.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Что известно о нарушении закона нардепами в Украине
1 августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в уклонении от военной службы четырем военнослужащим одной из частей ТРО.
2 августа суд назначил бывшему народному депутату от запрещенного ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до завершения дела.
3 августа было известно, что сотрудники СБУ и ГБР проводили обыски у народного депутата, уехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.64
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное