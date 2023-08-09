Об этом сообщает НАБУ.

"8 августа 2023 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили народного депутата Украины IX созыва и двух его пособников (один из них его помощник) на получении 85 тыс. долларов неправомерной выгоды", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что народный избранник, руководящий Временной следственной комиссией ВРУ по расследованию коррупции на государственных предприятиях, учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, хотел "послужить" предпринимателю землей для обработки. Эта земля находилась в собственности и под наблюдением госпредприятий. Стоимость его услуг составляла 130 долларов за гектар.

По заявлению предпринимателя, которого принуждали платить взятку, правоохранители расследуют дело о коррупции народного избранника и его пособников. Они хотели получить от предпринимателя 221 тыс. долларов за возможность возделывать землю одного из госпредприятий площадью 1700 га.

Напомним, 8 августа правоохранители задержали "на горячем" народного депутата Анатолия Гунько и двух его помощников, получавших аванс в 85 тыс. долларов. В тот же день нардепу сообщили о подозрении.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о нарушении закона нардепами в Украине

1 августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в уклонении от военной службы четырем военнослужащим одной из частей ТРО.

2 августа суд назначил бывшему народному депутату от запрещенного ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до завершения дела.

3 августа было известно, что сотрудники СБУ и ГБР проводили обыски у народного депутата, уехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение.