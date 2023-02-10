Нардепу от ОПЗЖ Волошину объявили подозрение в госизмене
Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Олег Волошин объявил подозрение в государственной измене. Следствие установило, что он занимался взрывной деятельностью в пользу РФ
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Как свидетельствуют материалы следствия, в течение 2020-2021 годов этот парламентарий способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины. Среди прочего, Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора. социальную сферу нашего государства в своих выступлениях и интервью", - говорится в сообщении.
В спецслужбе отметили, что действия нардепа вредили суверенитету, территориальной целостности и информационной безопасности Украины.
В рамках открытого производства о госизмене правоохранители проводят следственные действия по адресам регистрации Волошина и его родственников. Сам нардеп скрывается от следствия за границей.
- В январе 2022 года США ввели санкции против Волошина.
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