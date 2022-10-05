Нардепу от ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи установили, что депутат распространял пропагандистские материалы с целью формирования в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

По данным ГБР, такие материалы Кузьмин публиковал с марта 2021 г. и даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Пропагандистские высказывания Ренат Кузьмин делал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на своем сайте.

Нардепу объявили подозрение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают место пребывания Рената Кузьмина, проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

15 сентября в Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ.

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