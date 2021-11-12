Нардепу Леросу вручили подозрение из-за "пленок Ермака"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Только что мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, который будет рассмотрен сегодня в 17:00 в Печерском суде! Внимание, за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке! Причем моя апелляция принята в кассации ! Более того, следователями не было доказано, что я не выполнил решение суда!", - написал он.



Лерос отметил, что речь идет о его сообщении, что брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы "продает государственные должности".



Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео , на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ДБР через видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал новые видео разговоры .

Впоследствии Денис Ермак опроверг информацию о том, что обсуждал с кем-либо назначение на государственные должности.

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