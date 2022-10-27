Нардепу Деркачу, подозреваемому в госизмене, избрана мера пресечения

Об этом сообщил телеграм-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственным судьей будет решен вопрос о применении этой меры пресечения или замене более мягкой", - говорится в сообщении САП.

Прокуроры отметили: в ходе досудебного расследования установлено, что народный депутат в 2019-2022 г.г. получил не менее 567 тыс. дол. США от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.