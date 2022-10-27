Нардепу Деркачу, подозреваемому в госизмене, избрана мера пресечения
Народному депутату Украины III—IX созывов Андрею Деркачу, объявленному в международный розыск по подозрению в государственной измене и незаконном обогащении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей
Об этом сообщил телеграм-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственным судьей будет решен вопрос о применении этой меры пресечения или замене более мягкой", - говорится в сообщении САП.
Прокуроры отметили: в ходе досудебного расследования установлено, что народный депутат в 2019-2022 г.г. получил не менее 567 тыс. дол. США от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.
- Напомним, 7 декабря 2020 года стало известно, что Печерский районный суд по жалобам Центра противодействия коррупции обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть дела о возможной госизмене против народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача.
- 18 марта 2021 года ФБР объявило в розыск россиянина, которого вместе с украинским нардепом Деркачом подозревают в попытке повлиять на выборы в США.
- 24 июня 2022 года СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, в которую входил нардеп Деркач, Офис генпрокурора начал расследование.
- В тот же день глава фракции партии "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что доказательства по делу агентурной сети ГУР РФ, организованной народным депутатом Андреем Деркачом, должны стать основой новых санкций против РФ.
- 16 сентября Деркачу объявили заочное подозрение в госизмене и незаконном обогащении и объявили в розыск.
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