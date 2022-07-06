Нардепу Алексею Ковалеву выдвинули подозрение в госизмене и пособничестве РФ
Народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России
Об этом информирует в телеграмме Государственное бюро расследований.
Генпрокурор Ирина Венедиктова на основании доказательств сообщила о подозрении народному депутату Украины Алексею Ковалеву.
В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсона и помогает оккупантам.
Известно, что в начале июля Ковалев вступил в должность заместителя председателя "правительства Херсонской области". Также 8 июня на странице в соцсети предатель опубликовал информацию о якобы объединении части Украины в РФ.
Ковалеву грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- Напомним, в ноябре 2021 года Ковалев попал в ДТП на авто, которого не было в его декларации.
- В декабре 2021 года Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, а затем задекларировал его в качестве подарка от родителей.
- После широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга народа" приостановили, а 3 мая исключили из фракции.
- 8 июня на facebook-странице нардепа Алексея Ковалева, избранного от "Слуги народа", появился пост в поддержку оккупантов.
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