Нардепку- "слугу" Буймистер могут исключить из фракции 7 октября, - Кравчук
Народного депутата "Слуги народа" Людмилу Буймистер могут исключить из фракции сегодня, 7 октября
Об этом сообщает Цензор.НЕТ .
Заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук заявила: "Сегодня на заседании фракции или, возможно, позже в повестке дня стоит, о чем заявлял Александр Корниенко, вопрос об исключении Людмилы Буймистер".
Буймистер пришла на сегодняшнее заседание парламента в футболке с изображением красной кнопки и надписью "Голосую по закону". Буймистер гововрила, что будет голосовать против отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера ВР.
Также она нажала красную кнопку и закона о деолигархизацию.
- Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что нардепа Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекту об олигархах, следует исключить из фракции.
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