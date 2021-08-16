Нардепка- "слуга" Кравчук назвал вероятную дату новых выборов мэра Кривого Рога

Об этом рассказала народный депутат Евгения Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина .

"По процедуре в октябре это уже невозможно сделать, поскольку избирательный процесс стартует уже в конце августа. Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого должна быть выполнена определенная процедура - решение городского совета Кривого Рога, которая направляет соответственно пакет документов в комитет , потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы - это конец марта следующего года - 27 марта ", - сказала Кравчук.

Она напомнила, что в соответствии с Избирательным кодексом, выборы проводятся в последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября.