Нардепка- "слуга" Кравчук назвал вероятную дату новых выборов мэра Кривого Рога
Внеочередные выборы городского головы Кривого Рога, скорее всего, состоятся в марте 2022 года
Об этом рассказала народный депутат Евгения Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина .
"По процедуре в октябре это уже невозможно сделать, поскольку избирательный процесс стартует уже в конце августа. Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого должна быть выполнена определенная процедура - решение городского совета Кривого Рога, которая направляет соответственно пакет документов в комитет , потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы - это конец марта следующего года - 27 марта ", - сказала Кравчук.
Она напомнила, что в соответствии с Избирательным кодексом, выборы проводятся в последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября.
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