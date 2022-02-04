Нардепка-"слуга" Гришина: Рада соберется на внеочередное заседание 14 февраля
В понедельник, 14 февраля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады
Об этом написала нардепка от "Слуги народа" Юлия Гришина в Telegram.
"В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Перечень законопроектов, которые мы рассмотрим, еще в работе. В этот же день традиционно соберемся на фракцию перед сессионной неделей", - говорится в сообщении.
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