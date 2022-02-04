Нардепка-"слуга" Гришина: Рада соберется на внеочередное заседание 14 февраля

Об этом написала нардепка от "Слуги народа" Юлия Гришина в Telegram.



"В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Перечень законопроектов, которые мы рассмотрим, еще в работе. В этот же день традиционно соберемся на фракцию перед сессионной неделей", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb