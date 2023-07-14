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Обновлено

Рада прекратила полномочия депутата от запрещенной ОПЗЖ Плачковой

14 июля, 2023 пятница
11:42
Украина

Верховная Рада Украины на заседании 14 июля досрочно прекратила полномочия народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Татьяны Плачковой

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Рада досрочно прекратила полномочия депутата от ОПЗЖ Татьяны Плачковой", - написал он.

"В Раде уже давно лежит мой проект постановления о том, чтобы изгнать всю ОПЗЖ из парламента. Но его полностью игнорируют", – добавил политик.

За лишение Плачковой мандата проголосовали 283 нардепа.

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, для наличия группы или фракции в этом созыве минимально необходимо 17 депутатов. В двух группах сейчас как раз 17 нардепов, то есть выход еще одного депутата приведет к роспуску группы через 14 дней.

Проект постановления о сложении Плачковой полномочий был зарегистрирован на сайте Рады 13 июля.

Политик указала, что просит о прекращении полномочий по семейным обстоятельствам.

Комитет одобрил представление Плачковой и рекомендовал парламенту поддержать его в целом.

"Еще минус один народный депутат Украины. Татьяна Плачкова сложила мандат. Новый рекорд по минимальному количеству депутатов за историю: будет уже 404 нардепа из 450", - прокомментировал нардеп Ярослав Железняк.

Кто такая Татьяна Плачкова

Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ. Находилась в одноименной фракции с августа 2019 года по март 2022 года, затем была внефракционной. Входила в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

10 марта 2020 года являлась членом так называемой делегации ОПЗЖ в Москве, где встретилась с главой госдумы Вячеславом Володиным и российскими депутатами.

В феврале 2022 года, еще до начала полномасштабного вторжения РФ, уехала за границу и не вернулась.

  • Верховная Рада Украины на заседании 24 февраля 2023 года лишила мандатов двух коллег Плачковой – членов ОПЗЖ Наталью Королевскую и Юрия Солода.
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Верховная Рада
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