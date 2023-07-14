Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Рада досрочно прекратила полномочия депутата от ОПЗЖ Татьяны Плачковой", - написал он.

"В Раде уже давно лежит мой проект постановления о том, чтобы изгнать всю ОПЗЖ из парламента. Но его полностью игнорируют", – добавил политик.

За лишение Плачковой мандата проголосовали 283 нардепа.

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, для наличия группы или фракции в этом созыве минимально необходимо 17 депутатов. В двух группах сейчас как раз 17 нардепов, то есть выход еще одного депутата приведет к роспуску группы через 14 дней.

Проект постановления о сложении Плачковой полномочий был зарегистрирован на сайте Рады 13 июля.

Политик указала, что просит о прекращении полномочий по семейным обстоятельствам.

Комитет одобрил представление Плачковой и рекомендовал парламенту поддержать его в целом.

"Еще минус один народный депутат Украины. Татьяна Плачкова сложила мандат. Новый рекорд по минимальному количеству депутатов за историю: будет уже 404 нардепа из 450", - прокомментировал нардеп Ярослав Железняк.

Кто такая Татьяна Плачкова

Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ. Находилась в одноименной фракции с августа 2019 года по март 2022 года, затем была внефракционной. Входила в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

10 марта 2020 года являлась членом так называемой делегации ОПЗЖ в Москве, где встретилась с главой госдумы Вячеславом Володиным и российскими депутатами.

В феврале 2022 года, еще до начала полномасштабного вторжения РФ, уехала за границу и не вернулась.