Нардепка Наталья Королевская 16 лет скрывала недвижимость в России, - "Схемы"

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" Радио Свобода.

Как выяснили журналисты "Схем", Королевская владеет земельным участком в селе Круглино Дмитровского района Московской области. Об этом свидетельствуют данные из официального реестра прав России.

Источник: "Схемы"

Недвижимость Королевской находится в курортной зоне возле леса. Буквально через дорогу раскинулся "Яхрома Парк" – горнолыжный курорт на 150 гектаров.

Владелицей земельного участка, на котором расположен дом, Королевский является с 2005 года.

Наталию Королевскую впервые избрали в украинский парламент в 2006 году. С тех пор ни в одной своей имущественной декларации она не указывала, что имеет недвижимость в России. Хотя как народный депутат должен был это делать. Такие действия могут иметь признаки нарушения антикоррупционного законодательства в части декларирования недостоверных сведений.

Как отметил "Схемам" председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя Общественного совета при НАПК Сергей Миткалик, в этом случае речь может идти о признаках нарушения двух статей Уголовного кодекса. Первая – это статья 366-2, то есть декларирование недостоверной информации. Или статья 368-5, незаконное обогащение. Во втором случае – если имущество приобретено без законных источников доходов.

Народная депутат Наталья Королевская уехала из Украины перед началом полномасштабного российского вторжения. Начиная с февраля она не посещает заседание Верховной Рады.

В ходе подготовки материала журналисты выяснили, что Наталья Королевская находилась в Германии, где, по данным источников в Верховной Раде, она проходит лечение. 18 октября на запрос "Схем" в аппарате Верховной Рады ответили: нужно 20 дополнительных дней, чтобы объяснить, по каким причинам Королевская не ходит в парламент.

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