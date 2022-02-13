Нардепам-"слугам" приказано не выезжать из Украины. А тем, кто за границей, вернуться к понедельнику
Находящиеся за рубежом народные депутаты из фракции "Слуга Народа" должны срочно вернуться для участия в пленарной неделе. Такое распоряжение они получили от своего руководства сегодня, 13 февраля 2022 года
Об этом заявила заместитель главы парламентской фракции "слуг" Евгения Кравчук, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua.
"Все депутаты должны быть в Украине на пленарной неделе. Кто за границей - возвращается срочно", -– сказала Кравчук.
На уточняющий вопрос, связано ли это с якобы запретом нардепам-"слугам" на выезд из страны, Кравчук сказала, что речь идет об обеспечении максимальной явки.
В то же время нардеп "СН" Александр Качура добавил: "Да, нас попросили в чатах и рекомендовали не покидать страну. Потому что на самом деле уехать из страны сейчас - это аморально".
- Напомним, что в условиях угрозы расширения российской агрессии Верховная Рада переходит в непрерывный режим работы. Первыми с таким предложением выступили оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Голос".
- Также по их требованию в понедельник, 14 февраля 2022 года, состоится чрезвычайное заседание блоков безопасности и финансов правительства. Председательствует секретарь СНБО Алексей Данилов. Сначала было намерение провести такое заседание уже сегодня, 13-го, но затем перенесли на 14-е.
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