Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости Нардепам-"слугам" приказано не выезжать из Украины. А тем, кто за границей, вернуться к понедельнику

Нардепам-"слугам" приказано не выезжать из Украины. А тем, кто за границей, вернуться к понедельнику

13 февраля, 2022 воскресенье
15:47
Новости

Находящиеся за рубежом народные депутаты из фракции "Слуга Народа" должны срочно вернуться для участия в пленарной неделе. Такое распоряжение они получили от своего руководства сегодня, 13 февраля 2022 года

Об этом заявила заместитель главы парламентской фракции "слуг" Евгения Кравчук, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua.

"Все депутаты должны быть в Украине на пленарной неделе. Кто за границей - возвращается срочно", -– сказала Кравчук.

На уточняющий вопрос, связано ли это с якобы запретом нардепам-"слугам" на выезд из страны, Кравчук сказала, что речь идет об обеспечении максимальной явки.

В то же время нардеп "СН" Александр Качура добавил: "Да, нас попросили в чатах и рекомендовали не покидать страну. Потому что на самом деле уехать из страны сейчас - это аморально".

  • Напомним, что в условиях угрозы расширения российской агрессии Верховная Рада переходит в непрерывный режим работы. Первыми с таким предложением выступили оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Голос".
  • Также по их требованию в понедельник, 14 февраля 2022 года, состоится чрезвычайное заседание блоков безопасности и финансов правительства. Председательствует секретарь СНБО Алексей Данилов. Сначала было намерение провести такое заседание уже сегодня, 13-го, но затем перенесли на 14-е.
Читайте также:
Путин
11 февраля, 2022 пятница
Американская разведка намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии эскалации агрессии РФ против Украины, - CNN
Зеленский
11 февраля, 2022 пятница
"Иначе будут кадровые решения": Зеленский поручил главам ряда ОГА за две недели доукомплектовать Силы терробороны
Александр Лукашенко
12 февраля, 2022 суббота
В США предупредили Лукашенко об ответственности за помощь РФ в агрессии против Украины
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.9
    Покупка 27.9
    Продажа 28.3
  • EUR
    Покупка 31.74
    Продажа 32.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
13 февраля
16:15
Обновлено
Boeing C17A Globemaster III
Уже вторая "птица" из Литвы села в Борисполе. Ночью разгрузили еще две с патронами от США
15:21
Эксклюзив
В столичном Протасовом Яру два автомобиля "встретились" со столбами. На одном и том же месте
15:04
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 9-й день Игр в Пекине
14:48
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Нет сомнений, что Путин начнет войну против Украины, - аналитик Джеймс Шерр
14:42
Зеленский
Украинцы обеспокоены, справится ли их комик, ставший президентом, с военной угрозой – CNN
14:28
Весна явно заигрывает с нами: Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на День влюбленных
13:55
Верховная рада
Встречу с силовиками и главами фракций отменили, введение военного положения не обсуждали, - нардеп Железняк
13:24
Небо над Украиной остается открытым, - Министерство инфраструктуры
13:07
Германия продолжает поставлять в Россию товары двойного назначения, - Welt am Sonntag
12:47
В МИД отреагировали на запрет самолету SkyUp пересечь воздушное пространство Украины
12:05
Виталий Кличко
Мы готовы к худшему: Кличко призвал мир поддержать Украину
11:47
Порошенко
Все органы власти должны действовать так, чтобы каждый украинец знал, что ему делать, - Порошенко
11:40
Олимпиада-2022: Украинская биатлонистка Джима не воспользовалась еще одним шансом на награды на Играх в Пекине
11:08
самолет
Скорее всего, с понедельника авиасообщение с Украиной будет прекращено, - Гончаренко
10:47
В Киеве авто вылетело на обочину и снесло несколько киосков
10:36
Олимпиада-2022: Лидер сборной Украины не выступит на Играх в Пекине в дисциплине, где она претендовала на медали
10:11
Власть снова вмешалась в Евровидение, конкурс должен быть проведен еще раз, - Княжицкий
09:47
подводная лодка
Пентагон ответил на обвинения России в нарушении территориальных вод подводной лодкой
09:28
В Станице Луганской произошел взрыв в кафе, пострадали 12 человек
09:00
Роман Шеремета
Российская информационная война оказывает колоссальное негативное влияние на Украину, – ректор Американского университета в Киеве
08:46
Украинские олимпийцы обнародовали совместное заявление на фоне угрозы нового российского вторжения
08:26
корона
В Украине за сутки зафиксировано 24 518 новых случаев COVID-19
08:08
Энтони Блинкен
Блинкен предупредил о провокации, которую Россия готовит для оправдания военных действий
07:41
"Челси" победил "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира
07:20
ООС ВСУ
Сутки на фронте: российские окупанты 4 раза нарушили режим "тишины"
07:07
В Киеве из-за гололеда Hyundai вылетел с дороги и протаранил припаркованные автомобили
02:48
Путин недоволен последним разговором с Байденом
02:34
Повторяется 2014 год. Вблизи российского Белгорода концентрируются десятки ударных вертолетов
01:57
"Требуем дисквалифицировать!" Как соцсети отреагировали на то, что Украину на "Евровидении-2022" будет представлять Алина Паш
00:58
"Вы готовы разбираться в судебном порядке?" Группа Kalush заявляет о фальсификации подсчета голосов в пользу Алины Паш
2022, суббота
12 февраля
23:11
Эксклюзив
На пороге большой войны: удастся ли Путину совершить блицкриг против Украины? - расследование журналистов телеканала "Еспресо"
22:58
Нафтали Бенет
Каждый третий гражданин Израиля в Украине соглашается с эвакуацией. ЦАГАЛ и авиакомпании готовят самолеты
22:32
От Украины на "Евровидение-2022" поедет Алина Паш
22:00
ВСУ активно готовятся к "маневренной" войне и ночным боям в направлении Беларуси и Харькова, - Defense Express
21:27
В Житомире рыбак провалился под лед. Спасти мужчину помогли подростки
21:03
"Агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город". Совместное заявление министра обороны Резникова и главнокомандующего ВСУ Залужного
21:01
Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 13 февраля
20:49
США и Британия забирают своих военных инструкторов из Украины
20:35
Александр Марцинюк (Почаев)
Скандальный священник из Почаева будет автобусами везти людей в Киев, - СМИ
20:15
"Четко", "решительно", "серьезно". О чем Байден сегодня предупредил Путина
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV