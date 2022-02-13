Нардепам-"слугам" приказано не выезжать из Украины. А тем, кто за границей, вернуться к понедельнику

Об этом заявила заместитель главы парламентской фракции "слуг" Евгения Кравчук, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua.



"Все депутаты должны быть в Украине на пленарной неделе. Кто за границей - возвращается срочно", -– сказала Кравчук.

На уточняющий вопрос, связано ли это с якобы запретом нардепам-"слугам" на выезд из страны, Кравчук сказала, что речь идет об обеспечении максимальной явки.

В то же время нардеп "СН" Александр Качура добавил: "Да, нас попросили в чатах и рекомендовали не покидать страну. Потому что на самом деле уехать из страны сейчас - это аморально".