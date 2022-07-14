Нардепам предлагают создать ВСК по контролю использования оружия от западных партнеров
Верховная Рада должна разработать оптимальную модель парламентского контроля относительно использования предоставленного Западом оружия, считают в ОП
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграммах.
"Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров", - написал он.
Он добавил, что ВСК должна подготовить оптимальную модель парламентского контроля по использованию оружия.
Ермак подчеркнул безуспешность российских попыток разбалансировать международную коалицию вокруг Украины, в то время как вопрос оружия для нашего государства – приоритет. При этом именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков.
Мы все видим, как уже меняют ситуацию на поле боя западные пушки, САУ, HIMARS и другие виды вооружений.
Нам нужно больше оружия для освобождения территорий, мы не дадим россиянам победить и сделаем все, чтобы выгнать их из нашей земли. Именно поэтому пророссийские нарративы будут разбиты. Парламент как законодательный орган должен быть вовлечен в контроль оборонной помощи союзников. Наша цель - максимальная прозрачность, насколько это возможно в условиях военного положения", – отметил Ермак.
Все полученное от международных партнеров оружие состоит на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет еще более открытым, добавил он.
- Напомним, среди фейков российской пропаганды за 14 июля – обман о том, что Украина продает западное оружие.
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