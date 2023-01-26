Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в телеграме.

"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из Партии", - пишет Шуляк.

Также, Тищенко был уволен с должности заместителя председателя фракции, сообщила спикер "Слуги Народа" Юлия Палийчук.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что планируется созвать срочное заседание, чтобы исключить Тищенко из состава фракции.

"Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех дойдет окончательно, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - комментирует Арахамия.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал сложившуюся ситуацию и заметил, что не подписывал Тищенко распоряжение о командировке в Таиланд.

"Николая Тищенко никуда за границу не командировал. Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я, как Председатель Верховной Рады Украины, не подписывал", - говорится в сообщении.

23 января СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.

Стало известно, что народный депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко проведет встречу с представителями украинской общины в Таиланде. Мероприятие состоится в четырехзвездочном отеле.

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