Нардепа-"слугу" Трубицына ранее судили за подделку удостоверения инспектора энергонадзора, - Бутусов
В 2010 году Владислав Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и пытался "инспектировать" два рынка в Изюме
Об этом сообщает главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.
"Оказывается, 27-летний Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и явился с фиктивными проверками на два рынка в Изюме. На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на другом - задержали и сдали в полицию", - отметил Бутусов.
Он добавил, что из-за молодости подсудимого и того, что его действия не нанесли материального ущерба, суд освободил Трубицына от уголовной ответственности. Сам Трубицын на заседание не пришел.
"И вот через 10 лет Трубицын придумал гораздо более солидную аферу - вошел в первую пятерку партии "Слуга народа" в Киеве и начал под "крышей" главы Офиса Президента Андрея Ермака и заместителя председателя ОП Олега Татарова требовать деньги с владельцев киосков", - написал журналист.
- Напомним, 9 февраля 2022 года "слугу" Трубицина из комиссии Киевсовета задержали на взятке в 1,26 млн грн за разрешение на работу МАФов.
- 11 февраля ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн.
- 14 февраля НАБУ опубликовало видео переговоров участников по делу о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным.
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