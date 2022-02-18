Нардепа-"слугу" Трубицына ранее судили за подделку удостоверения инспектора энергонадзора, - Бутусов

Об этом сообщает главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.



"Оказывается, 27-летний Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и явился с фиктивными проверками на два рынка в Изюме. На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на другом - задержали и сдали в полицию", - отметил Бутусов.



Он добавил, что из-за молодости подсудимого и того, что его действия не нанесли материального ущерба, суд освободил Трубицына от уголовной ответственности. Сам Трубицын на заседание не пришел.



"И вот через 10 лет Трубицын придумал гораздо более солидную аферу - вошел в первую пятерку партии "Слуга народа" в Киеве и начал под "крышей" главы Офиса Президента Андрея Ермака и заместителя председателя ОП Олега Татарова требовать деньги с владельцев киосков", - написал журналист.









Напомним, 9 февраля 2022 года "слугу" Трубицина из комиссии Киевсовета задержали на взятке в 1,26 млн грн за разрешение на работу МАФов.

11 февраля ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн.

14 февраля НАБУ опубликовало видео переговоров участников по делу о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным.