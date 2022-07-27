Нардепа-"слугу" Совгирю избрали судьей Конституционного суда
Народного депутата от "Слуги народа" Ольгу Совгирю избрали судьей Конституционного суда
Об этом сообщает народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Отмечается, что за проголосовали 293 народных депутата.
Как сообщает Гончаренко, Совгиря при этом отмечала, что не претендовала на должность. Предварительно она заявляла, что не собирается баллотироваться на пост главы Конституционного суда как минимум первый год своей работы судьей, в случае ее избрания.
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