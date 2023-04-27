Нардепа-"слугу", которую разыскивало НАБУ, освободили от уголовной ответственности

Об этом пишет Вакс.

"27 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство адвоката об освобождении народного депутата IX созыва от уголовной ответственности и закрытии производства в связи с истечением сроков давности", - проинформировали в пресс-службе и добавили, что ее обвиняли в декларировании недостоверной информации. 366-2 УК Украины).

Также в материалах указано, что обвиняемая несколько раз не являлась на судебные заседания "по уважительной причине", однако "коллегия судей неоднократно выносила постановления о наложении на нее денежного взыскания за неявку или не уведомление заранее о причинах неприбытия".

"Постановление может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда через Высший антикоррупционный суд в течение семи дней со дня ее оглашения", - добавили в ВАКС.

Журналисты Украинской Правды утверждали, что говорится именно о Маргарите Шол, ее обвиняли в недостоверном декларировании: в документе за 2020 год она не указала сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве.