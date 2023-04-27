Нардепа-"слугу", которую разыскивало НАБУ, освободили от уголовной ответственности
Нардеп от "Слуги Народа" Маргарита Шол освобождена от уголовной ответственности Высшим антикоррупционным судом, ранее НАБУ объявило ее в розыск
Об этом пишет Вакс.
"27 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство адвоката об освобождении народного депутата IX созыва от уголовной ответственности и закрытии производства в связи с истечением сроков давности", - проинформировали в пресс-службе и добавили, что ее обвиняли в декларировании недостоверной информации. 366-2 УК Украины).
Также в материалах указано, что обвиняемая несколько раз не являлась на судебные заседания "по уважительной причине", однако "коллегия судей неоднократно выносила постановления о наложении на нее денежного взыскания за неявку или не уведомление заранее о причинах неприбытия".
"Постановление может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда через Высший антикоррупционный суд в течение семи дней со дня ее оглашения", - добавили в ВАКС.
Журналисты Украинской Правды утверждали, что говорится именно о Маргарите Шол, ее обвиняли в недостоверном декларировании: в документе за 2020 год она не указала сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве.
- Напомним, в январе сообщалось, что национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск Маргариту Шол, депутат Верховной Рады IX созыва.
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