Нардепа Шуляк могут избрать главой партии "Слуга Народа", - СМИ
Главой партии "Слуга Народа" вместо Александра Корниенко могут избрать народного депутата Елену Шуляк
Об этом передает LB .ua и НВ .
Шуляк может стать главой партии "Слуга Народа".
Источники LB.ua сообщают, что такой выбор руководителя, чтобы политическим оппонентам "было неудобно воевать с ней на эфирах", а также необходимость обновить команду.
Другой источник в руководстве партии объяснил выбор кандидатуры Шуляк так: "активная, опытная менеджер, может руководить и медийно отрабатывать. И нет "шлейфа", который у Корниенко накопился за три года".
Источник НВ отметил: "Среди причин назначения Шуляк – это ее личное желание к карьерному росту, а также протекция главы Офиса президента Андрея Ермака".
- Напомним, Александр Корниенко заявил, что сдаст полномочия главы политической партии "Слуга Народа".
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