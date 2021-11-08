Нардепа Шуляк могут избрать главой партии "Слуга Народа", - СМИ

Об этом передает LB .ua и НВ .

Шуляк может стать главой партии "Слуга Народа".

Источники LB.ua сообщают, что такой выбор руководителя, чтобы политическим оппонентам "было неудобно воевать с ней на эфирах", а также необходимость обновить команду.

Другой источник в руководстве партии объяснил выбор кандидатуры Шуляк так: "активная, опытная менеджер, может руководить и медийно отрабатывать. И нет "шлейфа", который у Корниенко накопился за три года".

Источник НВ отметил: "Среди причин назначения Шуляк – это ее личное желание к карьерному росту, а также протекция главы Офиса президента Андрея Ермака".

Напомним, Александр Корниенко заявил, что сдаст полномочия главы политической партии "Слуга Народа".

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