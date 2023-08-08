Нардепа разоблачили на взятке в $85 тыс. за якобы передачу земли Национальной академии аграрных наук в аренду
Правоохранители задержали народного депутата Анатолия Гунько, получавшего деньги $85 тыс. за якобы передачу земли Национальной академии аграрных наук в аренду
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины", - объясняют правоохранители.
По данным правоохранительных органов, была документирована преступная деятельность народного депутата и задержан его с поличным во время получения первой части взятки в размере 85 тысяч долларов.
Фото: Служба безопасности Украины
В рамках уголовного производства за принятие предложения или получения взятки должностным лицом рассматривается вопрос об извещении о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что речь идет об избраннике от "Слуги Народа" Анатолии Гунько.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Что известно о нарушении закона нардепами в Украине
1 августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в уклонении от военной службы четырем военнослужащим одной из частей ТРО.
2 августа суд назначил бывшему народному депутату от запрещенного ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до завершения дела.
3 августа было известно, что сотрудники СБУ и ДБР проводили обыски у народного депутата, уехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение.
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