Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины", - объясняют правоохранители.

По данным правоохранительных органов, была документирована преступная деятельность народного депутата и задержан его с поличным во время получения первой части взятки в размере 85 тысяч долларов.

Фото: Служба безопасности Украины

В рамках уголовного производства за принятие предложения или получения взятки должностным лицом рассматривается вопрос об извещении о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что речь идет об избраннике от "Слуги Народа" Анатолии Гунько.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о нарушении закона нардепами в Украине

1 августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в уклонении от военной службы четырем военнослужащим одной из частей ТРО.

2 августа суд назначил бывшему народному депутату от запрещенного ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до завершения дела.

3 августа было известно, что сотрудники СБУ и ДБР проводили обыски у народного депутата, уехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение.