Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина Нардепа от запрещенной ОПЗЖ Левочкина исключили из Комитета по вопросам нацбезопасности

Нардепа от запрещенной ОПЗЖ Левочкина исключили из Комитета по вопросам нацбезопасности

21 мартa, 2023 вторник
14:52
Украина

Нардепа от запрещенной ОПЗЖ Сергея Левочкина 21 марта исключили из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада поддержала исключение Левочкина Сергея из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - написал он.

Решение о Левочкине поддержали 236 нардепов.

Левочкин – экспредседатель Адимистрации президента Януковича (2010-20144к гг.), член и один из руководителей ОПЗЖ. В 2022 году, то есть за год Великой войны, пропустил все заседания Рады.

  • Летом прошлого года "Схемы" выяснили, что Левочкин во время войны ненадолго возвращался в Украину, но затем снова уехал за границу .
Новости
Верховная Рада
Сергей Левочкин
ОПЗЖ
Читайте также:
20 мартa, 2023 понедельник
Запорожский фронт начал оживать, начинается период формирования будущего поля боя, - Згурец
Віталій Портников
19 мартa, 2023 воскресенье
Путин обязательно полетит в Таджикистан как страну-участницу Римского устава, чтобы унизить международное право, - Портников
Києво-Печерська Лавра
19 мартa, 2023 воскресенье
Монахи Московского патриархата получили инструкции на случай принудительного выселения из Лавры, - СМИ
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.26
    Покупка 38.26
    Продажа 39.01
  • EUR
    Покупка 40.37
    Продажа 41.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
21 мартa
16:16
Госдума РФ. Выступает Володин
Посягательство на территориальную целостность Украины: 20 депутатов госдумы РФ заочно приговорили к 15 годам заключения каждого
16:05
Россияне обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины из САУ, минометов и ствольной артиллерии
16:04
OPINION
Россияне попали в ловушку Бахмута
16:02
Тепло и солнечно, возможны дожди: прогноз погоды на 22 марта от Натальи Диденко
15:48
Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели вопрос обеспечения ВСУ боеприпасами
15:39
В Белом доме заявили, что США могут поставить Украине танки Abrams раньше, чем ожидалось
15:38
Мобилизированные в РФ
РФ мобилизует спасателей и работников пенитенциарной службы во временно оккупированном Крыму, - ЦНС
15:31
Эксклюзив
Время господства россиян в Крыму подходит к концу, - полковник ВСУ Селезнев
15:17
Эксклюзив
Россияне сконцентрировались на северной части Донетчины, - офицер ВСУ Прозапас
15:14
Рада одобрила экзамены для получения гражданства Украины
15:13
В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина
15:01
Эксклюзив
ЧВК Вагнер
Ирмино стал тыловым центром для ЧВК Вагнер, где они концентрируют технику и личный состав, - председатель Северодонецкого РВА Власенко
14:59
Пограничники на въезде в Киев задержали пророссийского настоятеля храма, в котором удерживали волонтеров
14:50
Японские депутаты купили 20 автомобилей для ВСУ
14:47
Вооруженные Сили Украины
В Украине военные будут иметь испытательный срок для контракта
14:46
Украина вернула 15 депортированных РФ детей, - омбудсмен Лубинец
14:37
Эксклюзив
Китай "съест" Россию и не заметит, - дипломат Огрызко
14:30
Китай предоставил России беспилотников и деталей к ним на $12 млн, - NYT
14:27
Стефанчук встретился с главой МИД Эстонии Рейнсалу: среди тем переговоров было вступление Украины в НАТО
14:17
Украинские защитники смогут бесплатно сохранять свои репродуктивные клетки в криобанках. Рада приняла закон
14:12
Снабжение МиГов Украине не изменит ситуацию "в небе", но может подтолкнуть партнеров к F-16, - Игнат
14:09
Украина, вероятно, будет контратаковать в Запорожской и Луганской областях, ближайшие 6 месяцев станут ключевыми, – Bild
14:03
OPINION
О кадровом голоде и отсутствии "самоубийц"
13:55
Верховная Рада выделила дополнительные пол триллиона на безопасность и оборону
13:53
Псевдоруководителю Запорожской АЭС сообщили о подозрении, - СБУ
13:49
Венгрия назвала условие, при котором поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО
13:45
Обновлено
Премьер Японии Кисида прибыл в Украину
13:45
Отключение из эфира "Еспресо", "Прямого" и "5 канала", цензура и ограничение контента: Госдеп США опубликовал доклад, в котором оценил прессу Украины как "частично свободную"
13:38
Самый влиятельный промоутер мира резко высказался по поводу распределения гонораров между Усиком и Фьюри
13:35
Эксклюзив
Владимир Цыбулько
Визит премьера Японии в Киев – это признак состязательности с КНР за лидерство в Тихоокеанском регионе, - политексперт Цыбулько
13:34
"Железной дорогой уже необходимо выезжать": ВСУ заявили, что взрывы во временно оккупированном Джанкое - сигнал для РФ
13:25
Глава Мюнхенской конференции о визите Си Цзиньпиня к Путину: "Видно, кто повар, а кто официант"
13:09
Украина получила от Евросоюза 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи
13:01
Обновлено
Рада назначила вице-премьера по инновациям и двух министров
12:55
Эксклюзив
Ордер на арест Путина – это посыл российским элитам, - Денисенко
12:54
На фото Вооруженные силы Украины
Оккупанты пытаются продвинуться в центр Бахмута, но ВСУ держат оборону, - Сырский
12:51
РФ ежемесячно удается мобилизовать около 20 тысяч человек, - ГУР
12:41
РосСМИ сообщили, что в результате взрывов в Джанкое серьезно повреждена железнодорожная станция
12:22
Открыл прицельный огонь по автомобилю с супругами: правоохранители Харьковщины идентифицировали российского командира
12:13
Эрлинг Холланд
Евро-2024: Лучший бомбардир Европы пропустит матч против Испании
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV