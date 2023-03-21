Нардепа от запрещенной ОПЗЖ Левочкина исключили из Комитета по вопросам нацбезопасности
Нардепа от запрещенной ОПЗЖ Сергея Левочкина 21 марта исключили из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Рада поддержала исключение Левочкина Сергея из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - написал он.
Решение о Левочкине поддержали 236 нардепов.
Левочкин – экспредседатель Адимистрации президента Януковича (2010-20144к гг.), член и один из руководителей ОПЗЖ. В 2022 году, то есть за год Великой войны, пропустил все заседания Рады.
- Летом прошлого года "Схемы" выяснили, что Левочкин во время войны ненадолго возвращался в Украину, но затем снова уехал за границу .
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