Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада поддержала исключение Левочкина Сергея из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - написал он.

Решение о Левочкине поддержали 236 нардепов.

Левочкин – экспредседатель Адимистрации президента Януковича (2010-20144к гг.), член и один из руководителей ОПЗЖ. В 2022 году, то есть за год Великой войны, пропустил все заседания Рады.