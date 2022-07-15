Нардепа Ковалева заочно арестовали и объявили в розыск
Народному депутату Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в государственной измене
Об этом сообщило Государственное бюро расследований по телеграммам.
По ходатайству ГБР народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
По собранным доказательствам ГБР прокуратура сообщила Алексею Ковалеву о подозрении в государственной измене (статья 111, ч. 2) и пособничестве государству-агрессору (статья 111-2, ч. 1).
После полномасштабного вторжения России нардеп Ковалев находится на временно оккупированной территории Херсонской области и активно сотрудничает с российскими оккупационными войсками.
"В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя главы в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора - "правительстве Херсонской области", - отмечают в ГБР.
Также на своей странице в социальной сети он публиковал манипулятивные сообщения о якобы объединении части Украины с Россией.
Подозреваемому грозит конфискация имущества и наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Сейчас он объявлен в розыск.
- После широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга народа" приостановили , а 3 мая исключили из фракции.
- 8 июня на facebook-странице нардепа Алексея Ковалева, избранного от "Слуги народа", появился пост в поддержку оккупантов. В нем говорилось, что Ковалев посетил "очень важное для него мероприятие" – встреча первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".
- 6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России.
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