Нардепа Киву официально исключили из фракции "ОПЗЖ"
Во время закрытого заседания Верховной Рады 3 марта народного депутата Илью Киву официально исключили из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"О способе голосования не могу рассказать из соображений безопасности, но оно было. За исключение Кивы проголосовало большинство фракции, что и было оформлено соответствующим протоколом. Этот протокол и обращение фракции ОПЗЖ стали основанием для оглашения спикером решения об исключении Кивы", - рассказал изданию член ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
Соглава ОПЗЖ Юрий Бойко инициировал процесс исключения Ильи Кивы 26 февраля, чтобы он "не мешал мирному процессу, который должен состояться в Украине".
Кива 2 марта назвал это решение фракции заангажированным, а Бойко - "изменником" и "агентом английской разведки".
- Напомним, по данным УП, ряд нардепов и бизнесменов покинули границы страны накануне анонсированной в западной прессе даты якобы нападения России, в том числе и нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива. Впоследствии Зеленский призвал олигархов, нардепов и чиновников вернуться в Украину.
- 16 февраля Илья Кива заявил, что не будет возвращаться в Украину из Испании, потому что это "не его война".
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