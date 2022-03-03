Нардепа Киву официально исключили из фракции "ОПЗЖ"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .



"О способе голосования не могу рассказать из соображений безопасности, но оно было. За исключение Кивы проголосовало большинство фракции, что и было оформлено соответствующим протоколом. Этот протокол и обращение фракции ОПЗЖ стали основанием для оглашения спикером решения об исключении Кивы", - рассказал изданию член ОПЗЖ Нестор Шуфрич.



Соглава ОПЗЖ Юрий Бойко инициировал процесс исключения Ильи Кивы 26 февраля, чтобы он "не мешал мирному процессу, который должен состояться в Украине".



Кива 2 марта назвал это решение фракции заангажированным, а Бойко - "изменником" и "агентом английской разведки".

Напомним, по данным УП, ряд нардепов и бизнесменов покинули границы страны накануне анонсированной в западной прессе даты якобы нападения России, в том числе и нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива. Впоследствии Зеленский призвал олигархов, нардепов и чиновников вернуться в Украину.

16 февраля Илья Кива заявил, что не будет возвращаться в Украину из Испании, потому что это "не его война".