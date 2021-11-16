Нардепа Киву лишили права на наградное оружие за недостойное поведение, - Монастырский
Нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву лишили права на наградное оружие
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Сегодня подписал приказ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание - его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского народа", - сказал Монастырский.
Министр МВД подчеркнул, что перед законом равны все, в том числе депутаты. По его словам, право на наградное оружие будут забирать у всех, кто будет использовать оружие для провокаций или раздувать ненависть общества.
Также Монастырский подчеркнул, что до конца года в Украине заработает электронный реестр оружия.
"Процесс оформления охотничьего и спортивного оружия будет упрощен, а контроль за его хранением и обучением - существенно усилен", - сказал Монастырский.
- Напомним, 15 октября Кива записал ролик с автоматом в руке. Он произвел несколько выстрелов из автомата, а в это время за его спиной запустили фейерверк. Нардеп заявил, что "праздновал" гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года убили в Мюнхене.
- 26 октября правоохранители открыли уголовное производство из-за стрельбы Кивы из автоматического оружия.
- 6 ноября Кива выложил в сеть видео, где он стрелял из автомата по портретам проводника ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
- 16 ноября Государственное бюро расследований провело обыски у Ильи Кивы по факту стрельбы из автомата.
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