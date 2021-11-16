Нардепа Киву лишили права на наградное оружие за недостойное поведение, - Монастырский

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.



"Сегодня подписал приказ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание - его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского народа", - сказал Монастырский.



Министр МВД подчеркнул, что перед законом равны все, в том числе депутаты. По его словам, право на наградное оружие будут забирать у всех, кто будет использовать оружие для провокаций или раздувать ненависть общества.



Также Монастырский подчеркнул, что до конца года в Украине заработает электронный реестр оружия.



"Процесс оформления охотничьего и спортивного оружия будет упрощен, а контроль за его хранением и обучением - существенно усилен", - сказал Монастырский.

Напомним, 15 октября Кива записал ролик с автоматом в руке. Он произвел несколько выстрелов из автомата, а в это время за его спиной запустили фейерверк. Нардеп заявил, что "праздновал" гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года убили в Мюнхене.

26 октября правоохранители открыли уголовное производство из-за стрельбы Кивы из автоматического оружия.

6 ноября Кива выложил в сеть видео, где он стрелял из автомата по портретам проводника ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

16 ноября Государственное бюро расследований провело обыски у Ильи Кивы по факту стрельбы из автомата.