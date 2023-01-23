Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Если ты народный депутат и есть пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность. Поэтому, конечно, этическая составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя главы нашей фракции", - отметил он.



Арахамия отметил, что в отношении других форм ответственности "Слуга Народа" призывает правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям.

"Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что заместитель руководителя фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Павел Халимон во время полномасштабной войны РФ против Украины приобрел роскошное имение за 10 миллионов гривен. Народный избранник фактически стал владельцем элитной недвижимости летом 2022 года. Дом с земельным участком в центре Киева официально был оформлен на другое лицо, однако журналистам удалось выяснить, что Халимон постоянно проживает в этом имении.

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