Об этом сообщила пресс- служба НАБУ.

В течение 2019-2022 годов нардеп получил по меньшей мере $567 тыс. от правоохранителей и разведчиков РФ за подрывную деятельность против Украины. Он пытался дискредитировать имидж Украины на международной арене, ухудшить ее дипломатические отношения с США и усложнить вступление в Евросоюз и НАТО.

Поскольку Андрей Деркач скрывается от следствия, ему объявили заочное подозрение в госизмене и незаконном обогащении (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины) и объявили депутата в розыск.

Сейчас идет расследование, НАБУ и САП выясняют другие обстоятельства совершения преступления.