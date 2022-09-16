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Нардепа Деркача разоблачили на госизмене и объявили в розыск

16 сентября, 2022 пятница
11:13
Криминал На фото Андрей Деркач

НАБУ разыскивает сотрудничающего с РФ нардепа-предателя Андрея Деркача, стремившегося ухудшить отношения Украины с США, усложнить ее вступление в ЕС и НАТО

Об этом сообщила пресс- служба НАБУ.

В течение 2019-2022 годов нардеп получил по меньшей мере $567 тыс. от правоохранителей и разведчиков РФ за подрывную деятельность против Украины. Он пытался дискредитировать имидж Украины на международной арене, ухудшить ее дипломатические отношения с США и усложнить вступление в Евросоюз и НАТО.

Поскольку Андрей Деркач скрывается от следствия, ему объявили заочное подозрение в госизмене и незаконном обогащении (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины) и объявили депутата в розыск.

Сейчас идет расследование, НАБУ и САП выясняют другие обстоятельства совершения преступления.

  • 19 октября 2020 года facebook заблокировал аккаунт народного депутата Андрея Деркача из-за вмешательства в американские выборы.
  • 7 декабря 2020 стало известно, что Печерский районный суд по жалобам Центра противодействия коррупции обязал генеральную прокурорку Ирину Венедиктову открыть дела о возможной госизмене против народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача.
  • 18 марта 2021 года ФБР объявило в розыск россиянина, которого вместе с украинским нардепом Деркачем подозревают в попытке повлиять на выборы в США.
  • 28 мая 2021 года СМИ написали, что следствие в США подробно изучит поездку адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в Украину, где он встречался с подсанкционным нардепом Деркачем.
  • 24 июня 2022 года СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, в которую входил нардеп Деркач, Офис генпрокурора начал расследование.
  • 24 июня глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что доказательства по делу агентурной сети ГУР РФ, организованной народным депутатом Андреем Деркачем, должны стать основой новых санкций против РФ.

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