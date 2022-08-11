Нардеп Железняк: Запад дает нам деньги, если ОП будет мешать важным для него судебным и антикоррупционным реформам, будут кадровые ротации
Судебная и антикоррупционная реформы будут двигаться быстро, учитывая зависимость Украины от поддержки международных партнеров
Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат Голоса Ярослав Железняк.
"На ближайшем пленарном заседании у нас будет избрание двух членов Высшего совета правосудия от парламента. Хотим мы или нет, если бы не старался господин (заместитель руководителя Офиса президента, - ред.) Татаров или кто сейчас пытался ставить палки в колеса по назначению всей антикоррупционной и судебной структуры – это вопрос номер один для наших международных партнеров", - сказал он.
По мнению нардепа, судебные и антикоррупционные реформы будут двигаться быстро, учитывая зависимость Украины от поддержки международных партнеров.
"Она очень сильная, потому что нам своих денег не хватает. Постоянно будет необходимость где-то находить 5 млрд грн в месяц. Я уверен, что вопросы антикоррупционной и судебной реформы будут двигаться максимально быстро, в том числе, если понадобятся определенные кадровые ротации, например в Офисе президента, эти люди достаточно быстро покинут свои должности. Если это станет требованием, чтобы не препятствовали процессам в этой сфере", - подытожил Железняк.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.84
Покупка 38.84Продажа 39.73
-
EUR
Покупка 39.48Продажа 40.69
- Актуальное
- Важное