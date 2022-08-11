Нардеп Железняк: Запад дает нам деньги, если ОП будет мешать важным для него судебным и антикоррупционным реформам, будут кадровые ротации

Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат Голоса Ярослав Железняк.

"На ближайшем пленарном заседании у нас будет избрание двух членов Высшего совета правосудия от парламента. Хотим мы или нет, если бы не старался господин (заместитель руководителя Офиса президента, - ред.) Татаров или кто сейчас пытался ставить палки в колеса по назначению всей антикоррупционной и судебной структуры – это вопрос номер один для наших международных партнеров", - сказал он.

По мнению нардепа, судебные и антикоррупционные реформы будут двигаться быстро, учитывая зависимость Украины от поддержки международных партнеров.

"Она очень сильная, потому что нам своих денег не хватает. Постоянно будет необходимость где-то находить 5 млрд грн в месяц. Я уверен, что вопросы антикоррупционной и судебной реформы будут двигаться максимально быстро, в том числе, если понадобятся определенные кадровые ротации, например в Офисе президента, эти люди достаточно быстро покинут свои должности. Если это станет требованием, чтобы не препятствовали процессам в этой сфере", - подытожил Железняк.