Нардеп Железняк: Украина провалила дедлайн по двум пунктам по меморандуму с МВФ
Во вторник, 1 августа, Украина пропустила конечный срок исполнения по двум пунктам, прописанным в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ)
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что пункты №8 и №9, дедлайны из которых провалила Украина, являются структурными маяками о реформе "Оператора ГТС" (ОГТС) и возвращении е-декларирования для должностных лиц. Дедлайн по обоим пунктам был назначен к концу июля 2023 года.
Пункт №8 предусматривал передачу ОГТС под прямое подчинение Министерства энергетики и принятие нового устава. По словам Железняка, здесь принят только закон №9311 об оптимизации ОГТС.
"Но он даже до середины августа не будет подписан, а еще нужно потом за ним совершить все действия", - написал Железняк.
Пункт №9 принял возврат электронного декларирования после принятия закона. Нардеп утверждает, что здесь пока только первое чтение, и до конца августа точно не будет второго.
"Здесь, конечно, есть надежда на то, что до конца сентября - начала октября, когда начнется очередной пересмотр программы МВФ, мы можем все же успеть выполнить эти пункты. Но все же пока дедлайны здесь нарушены", - подытожил нардеп.
- 21 марта Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.55
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное