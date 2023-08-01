Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что пункты №8 и №9, дедлайны из которых провалила Украина, являются структурными маяками о реформе "Оператора ГТС" (ОГТС) и возвращении е-декларирования для должностных лиц. Дедлайн по обоим пунктам был назначен к концу июля 2023 года.

Пункт №8 предусматривал передачу ОГТС под прямое подчинение Министерства энергетики и принятие нового устава. По словам Железняка, здесь принят только закон №9311 об оптимизации ОГТС.

"Но он даже до середины августа не будет подписан, а еще нужно потом за ним совершить все действия", - написал Железняк.

Пункт №9 принял возврат электронного декларирования после принятия закона. Нардеп утверждает, что здесь пока только первое чтение, и до конца августа точно не будет второго.

"Здесь, конечно, есть надежда на то, что до конца сентября - начала октября, когда начнется очередной пересмотр программы МВФ, мы можем все же успеть выполнить эти пункты. Но все же пока дедлайны здесь нарушены", - подытожил нардеп.