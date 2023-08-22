Нардеп Железняк: Энергоатом заказал для оккупированной ЗАЭС перчатки более чем на 7 млн грн по завышенным ценам
Во время временной оккупации Запорожской атомной электростанции НАЭК "Энергоатом" закупила для рабочих перчатки на 7 миллионов гривен
Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк .
Согласно данным Prozorro , ведомство закупило 283 602 пар резиновых и хлопчатобумажных перчаток для ЗАЭС в сентябре 2022 года.
Срок поставки товаров был исполнен в период с 1 октября по 21 ноября того года.
Фото: Prozorro
"Не буду писать, что предусмотренные в договоре цены на перчатки завышены, сравнивая с рыночными (например, Эпицентр). Где-то на 40-60%. Не буду писать, что именно этот производитель является самым дорогим из других видов перчаток. Но у меня вопрос, а мы правда закупили 283 602 пар перчаток для оккупированной ЗАЭС в сентябре 2022-го на 7,1 млн грн», – комментирует нардеп.
Место снабжения товаров в протоколе указано, как временно оккупирована Запорожская атомная электростанция.
Фото: Prozorro
Нардеп отметил, что в 2021 году, когда ЗАЭС не была оккупирована и работала на полную мощность, Энергоатом закупил на 83 тысячи пар перчаток меньше.
Также известно о скандале с закупками для военных
Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.
Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ. Позже его оштрафовали .,
5 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что новая система закупок продовольствия для защитников еще не разработана, поэтому правительство разрешило продлить действующие контракты на поставку еще на 3 месяца.
3 мая НАПК внесло в реестр коррупционеров экскеровщика Департамента госзакупок и поставку материальных ресурсов Минобороны Украины Богдана Хмельницкого.
В июле члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая сообщила , что по ее информации, вместо внесения изменений в постановление №335 Кабмин планирует признать его утратившим силу. А это чревато полной блокировкой всех закупок для Минобороны - от оружия до продовольствия.
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