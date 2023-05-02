Нардеп Железняк: для финансирования военных можно дополнительно найти 120 млрд. в год, если закрыть коррупционные дыры на таможне
Народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что для финансирования украинских военных можно дополнительно найти 120 млрд в год, если закрыть коррупционные дыры на таможне
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"Была бы политическая воля, то можно было бы закрыть хотя бы коррупционные дыры на таможне на акцизных товарах. Сразу 120 млрд гривен в год таможни – это уровень коррупции. Это, кстати, не моя оценка, это ГБР оценивает. 20 млрд гривен игорный бизнес, 20 млрд гривен нелегальный оборот табака - вот вам 260 млрд. Для этого нужно сбавить обороты некоторым представителям Офиса президента и убрать себя и некоторых силовиков из этих коррупционных потоков, что наверняка не хотят делать", - прокомментировал депутат вопрос о возможности выделения дополнительного финансирования для военных.
Что касается возможности дополнительных законов по таможенным пошлинам, Железняк отметил, что "если бы можно было принять норму закона о том, что таможне, СБУ, ГБР, Нацполиции запретить воровать, то мы бы довольно быстро это сделали". Он также добавил, что эти позиции уже есть в действующих законах Украины.
"Ничего не мешает действующим властям остановить сейчас кражи на таможне с первой минуты, как будет принято такое решение", – отметил он.
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Ярослав Железняк в частности привел в пример схему "ломаного инвойса".
"Вы покупаете наушники в условной Турции за 100 долларов, а растаможиваете их по другой уже цене, например, за 10 долларов. Вот вы 10 раз обманули государство по крайней мере на НДС", - сказал он.
Депутат также отметил, что есть часть таможенных платежей, которые никогда не соберут, и так происходит во всех странах.
"Я вам честно скажу, если на посту будет либо отдел по борьбе с контрабандой, либо правоохранители, которые не "в теме" и не "в доле" – почти невозможно протащить контрабанду. На это нужна политическая воля. К сожалению, таможню очень сильно разграбили в последние годы и у нас нет таможенных терминалов своих", - добавил он.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тыс. грн военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
- Как отметил в эфире Еспресо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более 1 трлн грн в год.
- 1 мая постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян заявил, что законопроект о возврате военным доплат в 30 тыс. грн не определяет источников финансирования этих расходов, а значит, может привести к росту дефицита бюджета.
- Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава СБУ Василий Малюк обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным.
- 2 мая народный депутат Олег Синютка в эфире Еспресо сообщил, что рабочую группу по законопроекту о дополнительных выплатах военным должны создать в течение 10 дней.
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