Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

"Была бы политическая воля, то можно было бы закрыть хотя бы коррупционные дыры на таможне на акцизных товарах. Сразу 120 млрд гривен в год таможни – это уровень коррупции. Это, кстати, не моя оценка, это ГБР оценивает. 20 млрд гривен игорный бизнес, 20 млрд гривен нелегальный оборот табака - вот вам 260 млрд. Для этого нужно сбавить обороты некоторым представителям Офиса президента и убрать себя и некоторых силовиков из этих коррупционных потоков, что наверняка не хотят делать", - прокомментировал депутат вопрос о возможности выделения дополнительного финансирования для военных.

Что касается возможности дополнительных законов по таможенным пошлинам, Железняк отметил, что "если бы можно было принять норму закона о том, что таможне, СБУ, ГБР, Нацполиции запретить воровать, то мы бы довольно быстро это сделали". Он также добавил, что эти позиции уже есть в действующих законах Украины.

"Ничего не мешает действующим властям остановить сейчас кражи на таможне с первой минуты, как будет принято такое решение", – отметил он.

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Ярослав Железняк в частности привел в пример схему "ломаного инвойса".

"Вы покупаете наушники в условной Турции за 100 долларов, а растаможиваете их по другой уже цене, например, за 10 долларов. Вот вы 10 раз обманули государство по крайней мере на НДС", - сказал он.

Депутат также отметил, что есть часть таможенных платежей, которые никогда не соберут, и так происходит во всех странах.

"Я вам честно скажу, если на посту будет либо отдел по борьбе с контрабандой, либо правоохранители, которые не "в теме" и не "в доле" – почти невозможно протащить контрабанду. На это нужна политическая воля. К сожалению, таможню очень сильно разграбили в последние годы и у нас нет таможенных терминалов своих", - добавил он.