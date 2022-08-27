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Нардеп Юрчишин заявил о "спецоперации", которую готовят "слуги", чтобы помешать провести конкурс по избранию директора НАБУ

27 августа, 2022 суббота
16:19
Общество

Ярослав Юрчишин, народный депутат и первый заместитель председателя антикоррупционного комитета Верховной Рады, сообщил журналистам схему, посредством которой представители партии "Слуга Народа" планируют сорвать конкурс по избранию директора Национального антикоррупционного бюро

Об этом он заявил в интервью "НВ".

Отмечается, что народный депутат от фракции "Слуга Народа" Андрей Клочко зарегистрировал законопроект, который может помешать проведению конкурса по избранию директора НАБУ и позволит "взять на крючок руководителей всех антикоррупционных органов". В пояснительной записке он аргументирует нововведение тем, что антикоррупционные органы "не демонстрируют эффективность".

При этом сам нардеп Клочко является фигурантом расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП): производство было открыто после журналистского расследования, которое обнаружило, что за два года депутатства Клочко его родные приобрели коллекцию недвижимости, а 70-летняя мать - дорогой электрокар Tesla.

По словам Юрчишина, после того, как в июле был назначен руководитель САП, глава правительства Денис Шмыгаль дал поручение организовать первое заседание комиссии по отбору директора НАБУ.

"Вот уже несколько недель почему-то эта комиссия не заседает. Это, конечно, вызвало вопрос, потому что и президент, и все представители власти обещали украинскому обществу, что как только выберем руководителя САП - начнем конкурс на директора НАБУ. Но стало понятно, что очередная независимая комиссия, где международные эксперты имеют решающий голос, является неприемлемым явлением для руководства нашего государства, и поэтому заблаговременно создаются условия, позволяющие заблокировать проведение конкурса или его переобъявить и начать процедуру с самого начала, то есть создавать комиссию по-новому", - отметил нардеп .

"Депутат Клочко - полностью человек Офиса президента. Известен тем, что у его родственников есть странное имущество - он записал очень много на свою маму и не объясняет, откуда оно взялось. Это он зарегистрировал законопроект, который меняет требования по кандидату на должность директора НАБУ. Изменение само по себе не логично, но что создается таким образом?Таким образом создается прецедент, основание для перезапуска конкурса - то есть можно перезапустить комиссию, снова долгое согласование, снова процедура. И что самое главное - вносится дополнительное основание для увольнения руководителя НАБУ - при условии, если в отношении него появляется административное решение о вовлечении в коррупцию", - заявил заместитель председателя антикоррупционного комитета ВР.

Он напомнил, что в свое время министр внутренних дел Арсен Аваков таким образом пытался "сбить" бывшего следователя прокуратуры Артема Сытника, сфальсифицировав через нашу несовершенную судебную систему его внесение в реестр коррупционеров. Юрчишин считает, что закладывается "аналогичная мина и под следующего директора".

"Сейчас уже есть требование, что человек, имеющий решение об админнарушении в сфере коррупции, не может претендовать на руководителя Бюро. Это вполне логично. Но сфальсифицировать такое решение в процессе деятельности директора НАБУ довольно легко, мы уже имели прецедент. Создать таким образом возможность снятия нового директора - это цель Офиса президента. Так что имеем те же грабли", - сказал Юрчишин.

По мнению нардепа, Клочко - не тот человек, который по собственной инициативе будет регистрировать подобный законопроект: "Что-то мотивированное какими-то "донорами" - вполне реально. Но в этом случае это очень чувствительное дело, очень чувствительное направление. Понятно, что не регистрируется этот законопроект каким-то более публичным или авторитетным "слугой народа", потому что за это можно публично выгрести. Поэтому найден такой человек, чтобы заложить мину под конкурс на должность директора НАБУ", - отметил Юрчишин.

Он подчеркнул, что "у этого законопроекта один автор", потому что если у президента Владимира Зеленского есть цель оперативно провести независимый конкурс - он может просто обратиться к Клочко и предложить отозвать законопроект еще до рассмотрения комитетом: "Офис президента с благословения первых лиц, то есть (руководителя ОП Андрея) Ермака и Зеленского, в который раз пытается подорвать независимость антикоррупционной инфраструктуры", - пояснил нардеп.

В пояснительной записке к этому проекту Клочко аргументирует необходимость внедрения предлагаемых им изменений тем, что система антикоррупционных органов якобы неэффективна: "И это говорит человек, по которому уголовное дело в активной фазе. Совершенно неэффективно, он прямо на себе почувствовал! Это абсурд. И опять же, это не Клочко писал, разумеется же", - утвердил Юрчишин.

"Если называть вещи своими именами, они не смогли поставить контролируемого человека на Антикоррупционную прокуратуру, поэтому хотят попытаться сделать это с НАБУ, чтобы хотя бы один из антикоррупционных органов был им подконтролен, и это фактически снова делает недееспособной всю систему", - считает зампредседателя антикоррупционного комитета ВР.

Также, по его словам, в ближайшее время будет реакция западных партнеров, потому что "это очень чувствительная тема". "И главная причина, почему все это было заброшено через одиозного депутата - потому что всегда в конечном варианте можно сделать вид, что я не я и хата не моя. То есть сказать, что это собственная инициатива депутатов, бла-бла-бла – и играть этой картой: что же мы можем сделать, у нас парламент независимый орган”, – сказал Юрчишин.

"Я знаю, что неофициальная реакция и коммуникация со стороны наших международных партнеров уже есть. Пока это запрос — что это за инициатива, откуда она взялась и почему. Но если не будет отозван данный законопроект, то будут и официальные реакции”, – резюмировал нардеп.

  • 28 июля главой САП назначен детектив НАБУ Клименко, который выиграл конкурс на должность.
  • 18 августа глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко обсудили дальнейшую борьбу с коррупцией в Украине.

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Украина
Верховная Рада
НАБУ
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