Нардеп ВР предлагает признать независимость Косово
По мнению народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, Украина должна признать независимость Косово
Депутат сообщил в телеграм, что он уже подал в Верховную Раду соответствующий проект постановления.
"Еще в 2010 году Международный суд ООН признал, что право на государственный суверенитет Косово не противоречит нормам международного права, не нарушает никаких резолюций и международных актов. Недаром 22 из 27 стран-членов ЕС, в который мы так стремимся, уже признали Косово. Также Косово признано США, Канадой и Великобританией, поэтому последовательным шагом Украины сейчас будет признание государственного суверенитета Косово и выражение международной поддержки. Сразу отвергаю разного рода манипуляции - ситуация между Украиной и пседовреспубликами "Л/ДНР" - это не та же ситуация, как в Косово и Сербии. Это момент, когда Косово действительно имеет право на независимость", - написал Гончаренко.
Он добавил, что надеется на коллег в Раде, которые его поддержат и постановление будет рассмотрено как можно скорее.
- Напомним, нардеп Николай Княжицкий тоже придерживается мнения, что Украина должна признать Косово. В то же время экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко считает , что Украина должна признать Косово только после Сербии, потому что признание добавит аргументов РФ в вопросе статуса Крыма.
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