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Нардеп Вениславский передумал инициировать наказание для мужчин, выехавших за границу во время войны

18 октября, 2023 среда
14:27
Украина

Представитель президента в Раде нардеп Федор Вениславский изменил мнение о наказании для уклонистов, отметив, что тогда мужчины передумают возвращаться в Украину

Об этом он сказал ВВС .

Вениславский рассказал, что планировал зарегистрировать законопроект, согласно которому те, кто покинул территорию Украины и не вернулся во время военного положения, могут получить уголовное наказание.

"Я был искренне убежден, что это может быть. Затем, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение - мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", - сказал нардеп.

Он отметил, что изменил мнение о том, что все уехавшие – преступники.

"После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Поэтому наказание может иметь обратный эффект", - высказался Вениславский.

Отвечая на вопрос о возможности экстрадиции уклончан, нардеп подчеркнул необходимость доказывать факт преступления в каждом конкретном случае и привлекать сложные международные механизмы.

"Офис генерального прокурора должен обращаться в компетентный орган страны пребывания с запросом о возвращении. И только тогда можно говорить о каких-либо принудительных возвратах граждан. Но надеяться, что это будет массово, – нет таких оснований", - сказал нардеп.

Также он отметил, что экстрадиция – длительный процесс, который растянется на годы.

"Западные страны – это правовые процедуры, так что все это может растянуться на очень длительное время. Массового возвращения через механизм международной правовой помощи я как юрист не вижу", - резюмировал Вениславский.

  • 1 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался относительно возможной экстрадиции украинцев , незаконно покинувших страну. "Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", – сказал политик.
Верховная Рада
мобилизация
Война с Россией
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