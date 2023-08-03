Нардеп Вениславский объяснил, почему нельзя проводить выборы во время военного положения

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"По меньшей мере некорректно сейчас дискутировать о каких-то выборах во время действия правого режима военного положения пока полномочия действующей Верховной Рады незавершены. По моему убеждению, срок полномочия Верховной Рады составляет 5 лет, а не 4 года и несколько месяцев, поэтому работа парламента этого созыва завершается в следующем году. Однако некоторые специалисты или эксперты считают, что работа парламента IX созыва завершается в октябре 2023 года. В Конституции отмечено, что полномочия нынешнего созыва Верховной Рады прекращаются в день открытия первого пленарного заседания Верховной Рады, избранной после завершения военного положения", - прокомментировал народный депутат Украины.

Федор Вениславский отметил, что в отсутствие безальтернативного понимания тех или иных норм Конституции окончательное слово должен сказать Конституционный суд Украины.

"Я считаю, что нельзя проводить выборы во время правого режима военного положения. Потому что, во-первых, есть вопросы безопасности у субъектов избирательного процесса. Необходимо охватить всех избирателей, которые находятся и за пределами Украины, и на временно оккупированных территориях , и в рядах ВСУ, чтобы всех вовлечь в избирательный процесс. А это сейчас сделать очень проблематично", - прояснил Вениславский.

Вопросы выборов во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал , что тему выборов во время войны следует рассматривать с осторожностью и считает, что без военных, которые сейчас защищают Украину, выборы невозможны.

3 августа глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что парламентские выборы будут после победы Украины, но для их проведения нужны изменения в законодательстве