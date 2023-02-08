Об этом Федор Вениславский заявил на брифинге в Медиацентре.

По словам нардепа, сейчас нет угрозы наступления РФ на столицу или повтора широкомасштабных действий, однако есть риск для Юга и Востока Украины.

"О гипотетической возможности наступления РФ на столицу Украины или на другие направления с разных сторон: буквально сегодня мы заслушали на заседании Комитета в закрытом режиме представителей всего разведывательного сообщества Украины. В настоящее время признаков формирования наступательных, ударных группировок ни на территории Республики Беларусь, ни на всех других территориях, кроме восточной — Луганская, Донецкая области, Бахмут, Авдеевка, Купянск – и частично южной на Запорожско-Николаевском направлении, не обнаружено. Мы знаем точно картину о количестве, о вооружении, о готовности или неготовности. Сегодня, угроз, кроме восточного и южного направления, повторения каких-либо широкомасштабных действий не существует", - утверждает он.