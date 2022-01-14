Нардеп Вениславский: 15 января терроборона получит оружие и данные о дислокации в приграничных областях, до февраля – по всей стране
Народный депутат Федор Вениславский заявил, что силы терробороны в приграничных областях 15 января должны получить оружие
Об этом он заявил в эфире программы "Дебаты с Сергеем Руденко".
"Действительно необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Этим сейчас и занимается наше военно-политическое руководство. К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался", - сказал Вениславский.
По его словам, власть над этим сейчас активно работает.
"Завтра (15 января, - ред.) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим сил ТРО, он мне подтвердил, то, что я сейчас говорю", - подытожил нардеп.
- Напомним, с 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.
- 1 января стало известно, что Силы территориальной обороны возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.
- Галушкин заявил, что формирование Сил ТрО уже продолжается и в ближайшее время будут сформированы и укомплектованы четыре региональных управления.
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