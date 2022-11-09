Нардеп Василевская-Смаглюк рассматривает возможность создания новой партии под Зеленского
Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк рассматривает возможность создания новой партии под президента, дескать неизвестно, доживет ли "Слуга Народа" до следующих выборов
Об этом сообщает " Главком " со ссылкой на народного депутата Ольгу Василевскую-Смаглюк.
Василевская-Смаглюк заявила, что до следующих выборов в парламент возможно создание новой политической силы с привязкой к президенту, ведь "никто не может сказать, доживет ли до тех пор партия "Слуга Народа".
"Придется подтягивать мощных кандидатов, а согласно довоенным рейтингам я выборы в своем округе выиграю. Учитывая, что у меня есть команда из нескольких десятков людей, проверенных войной, уверена, у меня будет с кем и куда идти. Но рассматриваю я себя как человека , который пришел с президентом Зеленским и хочет идти с ним дальше, если он, конечно, решит баллотироваться на второй срок", – сказала Василевская-Смаглюк.
Нардеп добавила, что пока президент занят войной - рядом происходит "измена и позор", а Киевская областная организация фактически работает на экс-"регионала" Ярослава Москаленко, главного конкурента Василевской на прошлых парламентских выборах. Он возглавляет в облсовете фракцию "За будущее".
- Нардеп Синютка заявил , что избранниками от запрещенной фракции ОПЗЖ, которые до сих пор сидят в Верховной Раде Украины, руководят "Слуги Народа".
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