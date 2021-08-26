Нардеп Устинова заявила, что ее квартиру арестовали, а авто объявили в розыск

Об этом она написала в Facebook.



В марте 2020 года у Устиновой и заместителя председателя Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова произошел конфликт.

Она пояснила, что суд обязал ее выплатить 80 тыс. грн компенсации за якобы нанесенный моральный ущерб.



Устинова пишет, что мужчина в своей заметке в Facebook назвал ее очень некорректными словами.

"После полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Евгений "ни при чем"! Так, оказывается, не он писал, потому что кто-то его страницу взломал, а потом просто взял и вернул назад", - рассказала Устинова.

По ее словам, Шевцов подал шесть исков после ее слов, что "такой уважаемый человек не может носить звание офицера".

Суд принял решение еще в феврале 2021 года.



О решении Устинова не знала, о нем ее известило приложение "Дия" в июле

2 марта журналисты Bihus.Info выпустили расследование, посвященное недвижимости жены Евгения Шевцова. Оно касается помещения в центре Киева площадью 587 кв.м. Его жена получила в "подарок" пополам с сыном экс-зама главы СБУ в Киеве Евгения Филимонова Владиславом.

После этого Устинова начала собирать подписи под обращением к Авакову, чтобы Нацполиция провела проверку Шевцова. Тот отреагировал оскорблениями типа "тупая овца", "обезьяна" и "умственно отсталое пугало". Сообщение он потом удалил.