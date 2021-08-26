Нардеп Устинова заявила, что ее квартиру арестовали, а авто объявили в розыск
Народный депутат Александра Устинова сообщила, что Печерский районный суд наложил арест на ее квартиру, а автомобиль объявил в розыск
Об этом она написала в Facebook.
В марте 2020 года у Устиновой и заместителя председателя Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова произошел конфликт.
Она пояснила, что суд обязал ее выплатить 80 тыс. грн компенсации за якобы нанесенный моральный ущерб.
Устинова пишет, что мужчина в своей заметке в Facebook назвал ее очень некорректными словами.
"После полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Евгений "ни при чем"! Так, оказывается, не он писал, потому что кто-то его страницу взломал, а потом просто взял и вернул назад", - рассказала Устинова.
По ее словам, Шевцов подал шесть исков после ее слов, что "такой уважаемый человек не может носить звание офицера".
Суд принял решение еще в феврале 2021 года.
О решении Устинова не знала, о нем ее известило приложение "Дия" в июле
- 2 марта журналисты Bihus.Info выпустили расследование, посвященное недвижимости жены Евгения Шевцова. Оно касается помещения в центре Киева площадью 587 кв.м. Его жена получила в "подарок" пополам с сыном экс-зама главы СБУ в Киеве Евгения Филимонова Владиславом.
- После этого Устинова начала собирать подписи под обращением к Авакову, чтобы Нацполиция провела проверку Шевцова. Тот отреагировал оскорблениями типа "тупая овца", "обезьяна" и "умственно отсталое пугало". Сообщение он потом удалил.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.26Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное