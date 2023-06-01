Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Законопроект о доплатах военных – это результат компромиссных решений и непростой работы рабочей группы, в которую входили представители всех политических сил, представленных в Верховной Раде, также активно участвовали представители Сил обороны, Министерства обороны, МВД, Службы безопасности и государственной охраны. Мне кажется, что удалось решить почти все основные вопросы, но мы поняли, что одним законопроектом не обойтись", - сказал нардеп.

Михаил Цымбалюк отметил, что в первом чтении законопроект принят и решен ряд проблем, существующих в системе сектора обороны. До вторника, 6 июня, будут вноситься правки и дополнения в этот законопроект, чтобы на следующей неделе можно было его уже проголосовать во втором чтении и направить президенту и руководству парламента на подпись.

"Этот закон в конечном варианте должен предусматривать доплату военным в 30 тыс. грн, 50 тыс. грн и 100 тыс. грн в зависимости от уровня риска несения службы. Будут повышены должностные оклады и оплата инструкторам. Денежное содержание военнослужащих ВСУ, которые сейчас получают 400 -700 грн в месяц будут получать еще 6 тыс. грн. Еще идет дискуссия по поводу военных, которые лечатся в госпиталях и получают последний оклад перед ранением, то есть 100 тыс. грн и больше. А сейчас речь идет о том, как быть ем, кто закончил лечение в стациолнаре и жет ВВК. Сейчас обсуждается предоставление таким военным либо минимальной зарплаты, либо денежного содержания по должности, то есть 20-22 тыс. грн в зависимости от выслуги лет и звания", – прокомментировал народный депутат Украины.

Цымбалюк добавил, что рассматривается еще ряд важных вопросов, касающихся увольнения или демобилизации.

"Также мы хотим закрепить отпуска за военнослужащими, которые были освобождены из плена. Считаем, что это должно быть 30 дней, не включая лечения, потому что как правило 80% освобожденных из плена попадают в госпиталь и нуждаются в длительном лечении. А мы говорим, что после лечения они получают отпуск, оплачиваемый государством. По-моему, это важно и до сих пор не было в законопроектах. Мы продолжаем получать предложения, которые прорабатываем круглосуточно, чтобы как можно быстрее вынести на заседание комитета", - подытожил нардеп.