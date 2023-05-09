Это в эфире Эспрессо объяснил народный депутат Михаил Цымбалюк.

Он отметил, что при снижении призывного возраста до 25 лет все старшие мужчины будут подлежать мобилизации, даже при отсутствии боевого опыта.

"Речь идет о том, что мужчины до 27 лет не считаются военнообязанными и не подлежат мобилизации, потому что это призывной возраст. Сейчас предлагается снизить его до 25 лет и это говорит о том, что все те, кто старше этого возраста, будут подлежать мобилизации, даже если они не служили в ВСУ, ведь, как известно, во время военного положения не проводится призыв к срочной службе, поэтому моложе 27 лет не подлежат мобилизации, поэтому Генштаб провел подсчеты, что все-таки определенная часть людей будет призвана в ВСУ на общих основаниях по закону об общей мобилизации, которая действует во время военного положения", - говорит нардеп.