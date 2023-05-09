Нардеп Цымбалюк объяснил, зачем нужно снижение призывного возраста во время военного положения
Сейчас мужчины до 27 лет не считаются военнообязанными и не подлежат всеобщей мобилизации, именно поэтому правительство хочет снизить призывной возраст до 25 лет
Это в эфире Эспрессо объяснил народный депутат Михаил Цымбалюк.
Он отметил, что при снижении призывного возраста до 25 лет все старшие мужчины будут подлежать мобилизации, даже при отсутствии боевого опыта.
"Речь идет о том, что мужчины до 27 лет не считаются военнообязанными и не подлежат мобилизации, потому что это призывной возраст. Сейчас предлагается снизить его до 25 лет и это говорит о том, что все те, кто старше этого возраста, будут подлежать мобилизации, даже если они не служили в ВСУ, ведь, как известно, во время военного положения не проводится призыв к срочной службе, поэтому моложе 27 лет не подлежат мобилизации, поэтому Генштаб провел подсчеты, что все-таки определенная часть людей будет призвана в ВСУ на общих основаниях по закону об общей мобилизации, которая действует во время военного положения", - говорит нардеп.
- Стало известно, что в Украине планируется снизить предельный возраст пребывания на военном учете до 25 лет. В Минобороны заявили, что такие нововведения обусловлены режимом военного положения и отсутствием нужды в находящемся на военном учете призывников до 27 лет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное