Заседание суда проходило в понедельник, 30 января.

На обнародованной в сети видеозаписи с заседания суда адвокат говорит, что его подзащитный находится за границей в командировке, связанной "с укреплением обороноспособности страны". Защита нардепа передала суду соответствующие документы, но попросила судей "из соображений безопасности" не называть страну, в которую отправился Трухин.

По словам юриста, нардеп покинул страну 27 января, однако официально командировка Трухина продлится с 30 января по 12 февраля включительно. Документов об оформлении командировки Трухина у адвоката не было, но он попросил разрешения принести их на следующее заседание, назначенное на 15 февраля. На том же заседании решат, уважительной ли была причина отсутствия Трухина на заседании 30 января.

Напомним, что 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

1 февраля 2022 года журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Вопрос об исключении из фракции был инициирован 21 февраля, но так и не был рассмотрен.

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